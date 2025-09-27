Ρόδος: Εργαζόμενος κατήγγειλε τον προϊστάμενό του για παρενόχληση – Το δικαστήριο τον δικαίωσε

Σε δικαστική δικαίωση κατέληξε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που απασχόλησε τη Ρόδο, με το Μονομελές Πρωτοδικείο να επιδικάζει αποζημίωση 800 ευρώ σε εργαζόμενο μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρώτη προσβλητική ενέργεια καταγράφηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2024, όταν ο εργαζόμενος έλαβε στο κινητό του μήνυμα με άσεμνο και σεξιστικό περιεχόμενο από τον τότε προϊστάμενό του. Όπως κατέθεσε, δεν αντέδρασε, φοβούμενος τη θέση εξουσίας που είχε ο αποστολέας.

Η κατάσταση κορυφώθηκε στις 20 Απριλίου 2024. Ο εργαζόμενος, εκτός ωραρίου, βρισκόταν στο κατάστημα με τη σύντροφό του, όταν ο προϊστάμενος τον πλησίασε, τον άγγιξε στα οπίσθια και στη συνέχεια, με την κίνηση της σιωπής, του ψιθύρισε φράση σεξουαλικού περιεχομένου. Μάρτυρες του περιστατικού ήταν η σύντροφός του και ένας συνάδελφος.

Μετά το συμβάν, ο εργαζόμενος κατέθεσε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ρόδου, περιγράφοντας πώς η συμπεριφορά τον ταπείνωσε και τον επιβάρυνε ψυχολογικά. Στην αγωγή του σημείωσε επίσης ότι οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κάλυπταν το σημείο, αλλά δεν του δόθηκαν αντίγραφα.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε ότι υπήρξε προσβολή της αξιοπρέπειας του εργαζομένου και επιδίκασε αποζημίωση για ηθική βλάβη. Το ποσό ήταν χαμηλότερο από αυτό που είχε ζητηθεί, ωστόσο ο ενάγων δήλωσε ότι η απόφαση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αναγνώρισε επίσημα τη σοβαρότητα των πράξεων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για εμπλοκή σε υπόθεση με ροζ κοκαΐνη