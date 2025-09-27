ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ρόδος: Εργαζόμενος κατήγγειλε τον προϊστάμενό του για παρενόχληση – Το δικαστήριο τον δικαίωσε

Ο άνδρας κατήγγειλε ότι ο προϊστάμενος τον πλησίασε, τον θώπευσε και έπειτα του ψιθύρισε φράση σεξουαλικού περιεχομένου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ρόδος: Εργαζόμενος κατήγγειλε τον προϊστάμενό του για παρενόχληση – Το δικαστήριο τον δικαίωσε Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Σε δικαστική δικαίωση κατέληξε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που απασχόλησε τη Ρόδο, με το Μονομελές Πρωτοδικείο να επιδικάζει αποζημίωση 800 ευρώ σε εργαζόμενο μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρώτη προσβλητική ενέργεια καταγράφηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2024, όταν ο εργαζόμενος έλαβε στο κινητό του μήνυμα με άσεμνο και σεξιστικό περιεχόμενο από τον τότε προϊστάμενό του. Όπως κατέθεσε, δεν αντέδρασε, φοβούμενος τη θέση εξουσίας που είχε ο αποστολέας.

Η κατάσταση κορυφώθηκε στις 20 Απριλίου 2024. Ο εργαζόμενος, εκτός ωραρίου, βρισκόταν στο κατάστημα με τη σύντροφό του, όταν ο προϊστάμενος τον πλησίασε, τον άγγιξε στα οπίσθια και στη συνέχεια, με την κίνηση της σιωπής, του ψιθύρισε φράση σεξουαλικού περιεχομένου. Μάρτυρες του περιστατικού ήταν η σύντροφός του και ένας συνάδελφος.

Μετά το συμβάν, ο εργαζόμενος κατέθεσε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ρόδου, περιγράφοντας πώς η συμπεριφορά τον ταπείνωσε και τον επιβάρυνε ψυχολογικά. Στην αγωγή του σημείωσε επίσης ότι οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κάλυπταν το σημείο, αλλά δεν του δόθηκαν αντίγραφα.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε ότι υπήρξε προσβολή της αξιοπρέπειας του εργαζομένου και επιδίκασε αποζημίωση για ηθική βλάβη. Το ποσό ήταν χαμηλότερο από αυτό που είχε ζητηθεί, ωστόσο ο ενάγων δήλωσε ότι η απόφαση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αναγνώρισε επίσημα τη σοβαρότητα των πράξεων.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος έλαβε εξιτήριο από το «Λαϊκό» - Σταματά την απεργία πείνας

Ελλάδα / Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος έλαβε εξιτήριο από το «Λαϊκό» - Σταματά την απεργία πείνας

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος συμμετείχε στην κινητοποίηση χωρίς να έχει συγγενική σχέση με τα θύματα, θέλοντας, όπως είχε δηλώσει, να στηρίξει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του
LIFO NEWSROOM
Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Ελλάδα / Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Η μητέρα κατήγγειλε ότι, παραλαμβάνοντας το παιδί της το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε τραυματισμούς στο κεφάλι και στο χείλος του
LIFO NEWSROOM
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Δυστυχώς, εκεί που τα πηγαίναμε καλά από Μάρτιο μέχρι Μάιο, τώρα έχουμε μία εκτίναξη των κρουσμάτων και νέες εστίες, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό, λέει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης
LIFO NEWSROOM
 
 