Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Αναφορές για τραυματία στο Γάζι

Οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν στο Ηράκλειο - Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Πυροβολισμοί καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή του Γαζίου συγκεκριμένα, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για έναν τραυματία από τη συμπλοκή.

Ο δράστης των πυροβολισμών στο Ηράκλειο φέρεται να διέφυγε με μαύρο Ι.Χ., ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση εντοπισμού του.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως κατευθύνθηκε από την Αμμουδάρα προς την πόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Οι έρευνες των αρχών τόσο για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη των πυροβολισμών στο Ηράκλειο όσο και για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

