Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Αναφορές για τραυματία στο Γάζι

Πυροβολισμοί καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή του Γαζίου συγκεκριμένα, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για έναν τραυματία από τη συμπλοκή.

Ο δράστης των πυροβολισμών στο Ηράκλειο φέρεται να διέφυγε με μαύρο Ι.Χ., ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση εντοπισμού του.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως κατευθύνθηκε από την Αμμουδάρα προς την πόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Οι έρευνες των αρχών τόσο για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη των πυροβολισμών στο Ηράκλειο όσο και για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

