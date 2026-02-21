Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στο νοσοκομείο τέσσερις ανήλικοι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερις ανήλικοι μετά από πυροβολισμό με κυνηγετική καραμπίνα στο Αίγιο, το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha τα παιδιά κατήγγειλαν το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30. Οι ανήλικοι, 15 και 16 ετών, περπατούσαν σε κεντρικό δρόμο της πόλης όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δέχθηκαν σκάγια.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες ο πυροβολισμός μοιάζει να ήταν αιφνιδιαστικός. Τα παιδιά ανέφεραν ότι δεν προηγήθηκε καμία λεκτική αντιπαράθεση ή παρατήρηση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν από ποιο σημείο προήλθαν τα σκάγια.

Τρία από τα τέσσερα παιδιά διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου. Ο τέταρτος ανήλικος, που φέρει τα σοβαρότερα τραύματα, χρειάστηκε να διακομιστεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα. Το 15χρονο παιδί έχει τραυματιστεί στον θώρακα και την πλάτη.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ύποπτος για την υπόθεση.



Με πληροφορίες από Alpha