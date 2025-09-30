Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: Στο νοσοκομείο με τραύματα 38χρονος

Πυροβολισμοί έπεσαν το πρωί της Τρίτης (30.09.2025) στoν Άγιο Στέφανο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας 38 χρόνων.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στον Άγιο Στέφανο, γύρω στις 06:30 το πρωί.

Ο δράστης των πυροβολισμών είχε στήσει καρτέρι στο θύμα του, έξω από το σπίτι του, και όταν τον είδε μπροστά του, σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε τουλάχιστον 3 φορές.

Στο σημείο βρέθηκαν 3 κάλυκες.

Το θύμα πήγε μόνο του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τραύματα από το όπλο και είναι σε σταθερή κατάσταση. Φαίνεται πως έχει τραυματιστεί σε πόδι και μέση.

Κατά τη κατάθεσή του, υπέδειξε ως δράστη των πυροβολισμών τον πρώην της συντρόφου του.

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να καταγραφούν οι κινήσεις του δράστη και να διαπιστωθεί αν όντως ήταν ο πρώην σύντροφος της αγαπημένης του.