Πτώση Canadair στην Κάρυστο - Μακρόν: «Στηρίζουμε τους ήρωες»

Την θλίψη τους για την πτώση του Canadair στην Κάρυστο, που οδήγησε στο θάνατο των δύο πιλότων, εξέφρασαν διεθνείς προσωπικότητες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε μέσω Twitter τη θλίψη του για τη συντριβή του Canadair στην Εύβοια, κατά την οποία σκοτώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τον ελληνικό λαό που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Ένα ελληνικό Canadair συνετρίβη στο νησί της Εύβοιας, ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες. Οι σκέψεις μας είναι κοντά στους συγγενείς των μελών του πληρώματος, στους συναδέλφους τους και στον ελληνικό λαό. Στηρίζουμε τους ήρωες, οι οποίοι στην Ελλάδα, στη Γαλλία, παντού, αγωνίζονται κάθε καλοκαίρι με κίνδυνο της ζωής τους για την κατάσβεση πυρκαγιών», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Οι καρδιές όλων μας χτυπούν για τις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγική συντριβή του αεροπλάνου στην Κάρυστο» αναφέρει με ανάρτησή της στο twitter γραμμένη στα Ελληνικά η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Σημειώνει ότι «το θάρρος των ανθρώπων που παλεύουν ενάντια στις πυρκαγιές αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και αυτοθυσίας. Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα».

«Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους» αναφέρει επίσης με ανάρτησή του στο Twitter, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

«Αεροσκάφος συνετρίβη στο ελληνικό νησί της Εύβοιας ενώ καταπολεμούσε την πυρκαγιά. Και τα δύο μέλη του πληρώματος έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτή είναι η χειρότερη υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο οι πρώτοι που ανταποκρίνονται θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τους άλλους και το περιβάλλον μας. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους» σημειώνει ο Γιάνες Λέναρσιτς

