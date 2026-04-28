Πρωτομαγιά 2026: Χωρίς τρένα και Προαστιακό την Παρασκευή

Την Πρωτομαγιά, δηλαδή την Παρασκευή 1η Μαΐου, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).

2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη.

1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο - Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ