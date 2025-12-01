Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν τον έχουν λάβει

Περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Ο ίδιος επισήμανε πως ο προσωπικός αριθμός είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, αλλά και στην εφαρμογή Gov.gr Wallet όπου κάθε πολίτης μπορεί να δει τον αριθμό του και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του.

Προσωπικός Αριθμός: Τι να κάνουν όσοι δεν τον έχουν λάβει

«Κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα στα προσωπικά του στοιχεία. Εφόσον είναι ενήλικας πρέπει να μπει στη σελίδα pa.gov.gr και να κάνει επιβεβαίωση των στοιχείων του και μετά αυτόματα θα του αποδοθεί ο προσωπικός αριθμός.», εξήγησε ο κ. Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων.

Επίσης υπογράμμισε ότι «είναι μερικοί συμπολίτες μας οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αλλοδαπών και θα γίνει στο μέλλον η διαδικασία αυτή όπου θα εκδοθεί Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών».

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και δεν τους έχει αποδοθεί προσωπικός αριθμός, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διόρθωση τυχόν ασυνεπειών στα προσωπικά τους στοιχεία που εντοπίζονται μεταξύ των δημόσιων μητρώων και ακολούθως θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων μέσω του myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου.

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών. Επίσης, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Ήδη 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν τον προσωπικό αριθμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο προσωπικός αριθμός αποτελεί μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τόσο στις ψηφιακές όσο και στις φυσικές υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται στα βασικά μητρώα.

Η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.