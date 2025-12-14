ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν αστυνομικοί για «φακελάκι» - Ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ το ποσό

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκης ζητούσαν «φακελάκι» για να μην κόβουν κλήσεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Χειροπέδες σε τρεις αστυνομικούς πέρασαν συνάδελφοί τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, φέρεται να ζητούσαν χρηματικό αντίτιμο («φακελάκι») για να μην κόβουν κλήσεις σε οδηγούς.

Πρόκειται για τρεις αστυνομικούς της Τροχαίας Μουδανίων, στη Θεσσαλιονίκη, οι οποίοι πραγματοποιούσαν συνεχόμενους ελέγχους, χωρίς να καταγράφουν τις αντίστοιχες παραβάσεις, και συνελήφθησαν από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και, μεταξύ άλλων, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ το ποσό που φέρεται να είχαν εισπράξει φέρεται να ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Star, στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται κι άλλα άτομα, ενώ η υπόθεση έφτασε στους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. μετά από καταγγελία που είχε γίνει εδώ και καιρό από πολίτη, θύμα των επίορκων αστυνομικών.

Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις.


 

