Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο πέρασε διάβαση με κατεβασμένες μπάρες ενώ ερχόταν τρένο

Ο οδηγός, ο οποίος συνελήφθη, δεν σταμάτησε πριν από τη διάβαση, παρά την ενεργοποίηση των φωτεινών και ηχητικών σημάτων

Φωτ: Eurokinissi
Οδηγός αστικού λεωφορείου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, αφού παραβίασε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση με κατεβασμένες μπάρες και ενεργοποιημένα προειδοποιητικά σήματα, την ώρα που εμπορική αμαξοστοιχία πλησίαζε στο σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε διάβαση κοντά στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του παρά τη λειτουργία των κινητών φραγμάτων και της προειδοποιητικής σηματοδότησης.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη 53χρονου ημεδαπού, ο οποίος δεν διέκοψε την κίνηση του οχήματος πριν από τη διάβαση, παρά την ενεργοποίηση των φωτεινών και ηχητικών σημάτων.

Από την παράβαση προκλήθηκε φθορά στη μπάρα που κατέβαινε εκείνη τη στιγμή, ενώ η εμπορική αμαξοστοιχία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, γεγονός που εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια επιβατών και διερχόμενων οδηγών.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ την υπόθεση ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

