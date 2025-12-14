ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων

Μετά από πολύωρη διαδικασία η Ευρωπαία Εισαγγελέας απήγγειλε εναντίον τους βαρύτατες κατηγορίες

The LiFO team
The LiFO team
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων Facebook Twitter
Φωτ. οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ / EUROKINISSI
0

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι οι 16 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή καλούνται να λογοδοτήσουν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακή στην Αθήνα με πλοίο από την Κρήτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως και μετά από πολύωρη διαδικασία, η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας τους απήγγειλε βαρύτατες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορίες αφορούν τη συγκρότηση και δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος μεγάλης αξίας, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε βάρος των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης που σχετίζεται με επιχορηγήσεις, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και πράξεις που συνδέονται με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται  κατά περίπτωση για:

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση 
  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης 
  • Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης
  • Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού 
  • Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση .
  • Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου 
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται, από το 2019 έως το 2025, να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για το περιεχόμενο της ογκώδους δικογραφίας που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Ελλάδα / Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Οι δηλώσεις του 46χρονου ασφαλιστή μέσα από το νοσοκομείο για το περιστατικό - «Είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε»
THE LIFO TEAM
Delivery

Θέματα / Οι αόρατοι ντελιβεράδες της Wolt και του efood:  Μια νέα «Μανωλάδα» έξω από την πόρτα σου

Πίσω από την ταχύτητα των παραδόσεων και την ευελιξία της gig economy ξεδιπλώνεται ένα αθέατο δίκτυο εκμετάλλευσης, μαύρης και υποδηλωμένης εργασίας: διανομείς που δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, πίεση και απειλές. Τι ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι διανομείς και τι απαντούν οι ψηφιακές πλατφόρμες.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Αργυρούπολη Τσεκούρι

Ελλάδα / Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι μετά από καβγά στον δρόμο

Κατά τον έλεγχο στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι, καθώς και ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 52 γραμμαρίων
THE LIFO TEAM
 
 