Από πότε και γιατί άρχισε να θεσπίζεται η χειμερινή και η θερινή ώρα

Η αλλαγή στη χειμερινή ώρα θα γίνει στην Ελλάδα την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, όταν στις 04:00 τα ξημερώματα τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Αλλά γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία;

Η ιδέα μπορεί να ακούγεται αυτονόητη σήμερα, όμως ξεκίνησε ως αστείο. Τον 18ο αιώνα, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος έγραψε σε άρθρο του ότι οι Παριζιάνοι θα μπορούσαν να γλιτώσουν κερί αν ξυπνούσαν νωρίτερα και αξιοποιούσαν το φως της ημέρας. Η πρότασή του τότε αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως χιουμοριστικό σχόλιο παρά ως πρακτική λύση, όμως έθεσε το πρώτο θεμέλιο για μια ιδέα που θα επανερχόταν αργότερα.

Με τη Βιομηχανική Επανάσταση και την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων τον 19ο αιώνα, ο συγχρονισμός του χρόνου απέκτησε ζωτική σημασία. Η ανάγκη για αποδοτική διαχείριση εργασίας και μεταφορών ώθησε τις κοινωνίες να σκεφτούν ξανά πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα το φως της ημέρας.

Χειμερινή ώρα: Πότε εφαρμόστηκε πρώτη φορά

Η πρώτη εφαρμογή ήρθε πολύ αργότερα, μέσα στη δίνη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1916 η Γερμανία υιοθέτησε τη θερινή ώρα για να εξοικονομήσει άνθρακα, καύσιμο απαραίτητο για τον στρατό και τη βιομηχανία. Το παράδειγμα ακολούθησαν γρήγορα η Βρετανία και άλλες χώρες. Από τότε, η εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας έγινε μέρος της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας.

Στην Ελλάδα το μέτρο εισήχθη το 1975, μετά την πετρελαϊκή κρίση. Έκτοτε εφαρμόζεται σταθερά κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Φέτος, η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025: στις 04.00 τα ξημερώματα τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, χαρίζοντας θεωρητικά μια ώρα ύπνου.

Ωστόσο, τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής έχουν αποδυναμωθεί. Η εξοικονόμηση ενέργειας θεωρείται πλέον περιορισμένη, ενώ έρευνες δείχνουν ότι οι συνεχείς μεταβολές επηρεάζουν τον βιολογικό ρυθμό, την παραγωγικότητα και την υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΕ συζητά εδώ και χρόνια την κατάργηση του μέτρου, αν και δεν έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση.