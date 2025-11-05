Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο - Τραυματίστηκαν ελαφρά μαθητές

Κομμάτι σοβά από ταβάνι σχολικής αίθουσας αποκολλήθηκε -κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος- στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, στο Πόρτο Ράφτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο μαθητές.

Εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν το συμβάν στο Πόρτο Ράφτη, κάνοντας λόγο πως οι δύο μαθητές φέρουν εκδορές στο πρόσωπο και στην πλάτη τους από την πτώση του σοβά. Οι γονείς τους αναμένεται να καταθέσουν ιατρική γνωμάτευση για τους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κώστας Σωτηρίου», στο κτίριο είχε προηγηθεί έλεγχος από τον ΟΑΣΠ, ο οποίος είχε διαβεβαιώσει πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ως προς τη στατικότητά του.

Πόρτο Ράφτη: Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

Άμεσα ειδοποιήθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ενώ πραγματοποιείται έκτακτος έλεγχος στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, εξετάζοντας τις υπόλοιπες αίθουσες, διαπίστωσαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας, τα οποία είχαν επισημανθεί ήδη από την περσινή σχολική χρονιά.

«Απαιτούμε συστηματικό τεχνικό έλεγχο σε όλες τις αίθουσες και πιστοποίηση ασφάλειας πριν φιλοξενήσουν ξανά μαθητές» τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί, καταγγέλλοντας «κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση των σχολικών υποδομών».

Καταληκτικά, μιλούν για «επικίνδυνη απαξίωση των δημόσιων σχολείων», επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας επιχειρούν να συγκαλύψουν τα πραγματικά προβλήματα, στοχοποιώντας τους δασκάλους που διεκδικούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης».

