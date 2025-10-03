Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας θα διακοπεί εντός της ημέρας.

Λόγω των εορτασμών του πολιούχου της Αθήνας, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, τίθενται σε ισχύ ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το κέντρο της πόλης.

Ήδη από το πρωί η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους έχει απαγορευτεί και από τις 15:00 το μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας με διάρκεια έως το τέλος των εκδηλώσεων.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στην Αθήνα

Κλειστοί θα παραμείνουν οι οδοί Σκουφά (από Ομήρου έως πλατεία Φιλικής Εταιρείας), Λυκαβηττού (μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος), Δημοκρίτου (μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος), Σόλωνος (από Λυκαβηττού έως Κανάρη), Σέκερη, Κανάρη καθώς και η πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.

Σήμερα, επίσης, όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, παραμένουν κλειστά, στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού.