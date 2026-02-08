ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από ομάδα συνομηλίκων του

H ένταση φέρεται να ξεκίνησε από προσωπική διαφορά που σχετίζεται με ένα κορίτσι, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα

Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Επεισόδιο βίας ανάμεσα σε ανηλίκους καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Κορίνθου, με έναν 15χρονο μαθητή να καταλήγει τραυματισμένος έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα συνομηλίκων του.

Όπως μεταδίδει το protinewskorinthias, ο 15χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, τραυματίστηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από συγγενείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ένταση φέρεται να ξεκίνησε από προσωπική διαφορά που σχετίζεται με ένα κορίτσι, κάτι που εκτιμάται ότι λειτούργησε ως αφορμή για τη συμπλοκή και την επίθεση.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία θα εξετάσει τι ακριβώς συνέβη και θα αποδώσει ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

