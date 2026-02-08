Το πώς θα είναι ο καιρός αυτή την εβδομάδα- και ιδιαίτερα την Πέμπτη- προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, έρχεται μια βροχερή εβδομάδα, με «φαινόμενα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν καθώς βλέπουμε ότι έχουν προκληθεί πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας το τελευταίο διάστημα».

Για αύριο, Δευτέρα (9/2), περιμένουμε νέες βροχές που θα πλήξουν αρχικά τη δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Το σκηνικό του καιρού θα είναι έτσι άστατο με βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται και από πτώση της θερμοκρασίας.

Αν και σήμερα, Κυριακή (8/2), ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, από Δευτέρα επιστρέφουν οι βροχοπτώσεις.

«Το ευχάριστο είναι ότι γενικά δεν περιμένουμε πάρα πολύ έντονα φαινόμενα γενικώς και κυρίως στις περιοχές αυτές που έχουν πληγεί, δηλαδή στις περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου», σημειώνει η κα Τυράσκη.

Και προσθέτει: «Εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι ποσότητες νερού. Ωστόσο το θέμα είναι ότι από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε νέα συστήματα που θα φέρουν αρκετές βροχές ακριβώς σε αυτές τις περιοχές».

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή.

Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για νέο κύκλο βροχών και καταιγίδων που ξεκινάει από τη Δευτέρα και θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Ολοταχώς για ΤΣΙΓΚΟ-ΠΕΜΠΤΗ...

Καλή Κυριακή!

Νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ξεκινάει από τη Δευτέρα ο οποίος θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι περιοχές αυτές, λόγω των εμμονικών βροχοπτώσεων, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικών φαινόμενων, εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών.

Μην περιμένετε σοβαρά κρύα και αυτή την εβδομάδα.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από την Πέμπτη θα ενισχυθούν.

Τα χιόνια θα είναι λίγα και στα ορεινά.

Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές. Το ίδιο και το Σαββατοκύριακο που Θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις».

Επίσης, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί, ότι αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες που θα επικρατούν, ενδέχεται κατά τόπους να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Και όσον αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται μια πρόσκαιρη πτώση από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, ωστόσο στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα άνοδος. Σε γενικές γραμμές, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, τουλάχιστον έως τα μέσα του μήνα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

Παρόμοιο παραμένει το καιρικό σκηνικό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες που θα επικρατούν, ενδέχεται κατά τόπους να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται μια πρόσκαιρη πτώση από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, ωστόσο στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα άνοδος. Σε γενικές γραμμές, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, τουλάχιστον έως τα μέσα του μήνα.

Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς».

🎯ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

✅Παρόμοιο παραμένει το καιρικό σκηνικό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά… pic.twitter.com/GbXJsOK29C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 8, 2026

Για νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο έκανε λόγο και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Παραμένει άστατος και σήμερα ο καιρός με μικρότερης έντασης αλλά και διάρκειας βροχές - καταιγίδες.

Ήπιος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει μέσα στη Δευτέρα».

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Αστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.