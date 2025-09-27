ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πετρέλαιο θέρμανσης: Παρόμοιες με πέρσι οι τιμές - Πότε μειώνεται η τιμή στα νησιά και γιατί

Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με την αγορά εκτιμάται στο 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο έναντι 1,1 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πετρέλαιο θέρμανσης: Παρόμοιες με πέρσι οι τιμές - Πότε μειώνεται η τιμή στα νησιά και γιατί Facebook Twitter
0

Κοντά στα περυσινά επίπεδα διαμορφώνεται - με τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών - η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου στην αγορά θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Η τιμή εκκίνησης σύμφωνα με την αγορά εκτιμάται στο 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο έναντι 1,1 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο το τελικό μέγεθος θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου το επόμενο 15θήμερο, μέχρι την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου. Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη ΔΕΘ, θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30 % σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που για το πετρέλαιο θέρμανσης συνεπάγεται μείωση της τιμής κατά 7 περίπου λεπτά το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, 17 % αντί για 24 % ισχύει ήδη σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο) και από 1-1-2026 επεκτείνεται στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης. Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης (μαζί με τα παρακείμενα μικρότερα νησιά). Αντίστοιχη θα είναι η ωφέλεια και για τα λοιπά καύσιμα, όπως και για το σύνολο των προϊόντων που διακινούνται και υπηρεσιών που παρέχονται στις τοπικές αγορές, εφόσον βέβαια η μείωση του φόρου μετακυλισθεί στις τελικές τιμές καταναλωτή.

Παράλληλα, επίκειται το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων καταβολής επιδόματος θέρμανσης.

Πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά κοντά στα 200 εκατ. Ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους. Το επίδομα αφορά όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καιρός σήμερα: Πέφτει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία - Καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο

Ελλάδα / Καιρός σήμερα: Πέφτει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία - Καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο», αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ
LIFO NEWSROOM
AEGEAN – Olympic Air: Δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων λόγω της προαναγγελθείσας απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Ελλάδα / AEGEAN – Olympic Air: Δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων λόγω της προαναγγελθείσας απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Oι επιβάτες μπορούν είτε να προχωρήσουν σε αλλαγή εισιτηρίων χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση
LIFO NEWSROOM
 
 