Κίλι Σφακιανάκη: Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη

Σε στενό οικογενειακό κύκλο τελείται σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη Ριτσώνα, η αποτέφρωση της Κίλι Σφακιανάκη.



Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, η σορός έφθασε στη Ριτσώνα νωρίς το μεσημέρι, για να ακολουθήσει η αποτέφρωσή της, σύμφωνα με την επιθυμία της εκλιπούσας.



Συγγενείς και στενοί φίλοι βρέθηκαν στη Ριτσώνα και συμπαραστάθηκαν στην οικογένειά της.

Ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, Νότη Σφακιανάκη, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, όταν η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε ειδοποίησε την οικογένεια, ενημερώνοντας την κόρη του ζευγαριού ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» με τη μητέρα της.

Η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα λόγω της νόσου του Πάρκινσον, με την οποία είχε διαγνωστεί εδώ και χρόνια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega. Τη στιγμή του περιστατικού, ο τραγουδιστής φέρεται να απουσίαζε από το σπίτι, ενώ η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που μετέφερε τη μητέρα της στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που διήρκεσαν ώρα, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στο Mega: «Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έπεσαν πάνω της, κάνοντας προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) για περισσότερο από μία ώρα. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν και η γυναίκα έχασε τη ζωή της».