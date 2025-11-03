ΕΛΛΑΔΑ
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του η σύζυγός του, Κίλι

«Έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, και ήταν 62 ετών

LifO Newsroom
Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη που ήταν 62 ετών, έπασχε από χρόνιο Πάρκινκσον.

Το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21.00, η γυναίκα του Νότη Σφακιανάκη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, χωρίς σφυγμό. Εκεί, δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή. 

Όλα έγιναν όταν η νοσηλεύτρια που πρόσεχε τη γυναίκα, ειδοποίησε την κόρη της ότι κάτι δεν πάει καλά με τη μητέρα της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. 

Αναμένεται μέσα στη Δευτέρα να γίνει η νεκροτομή της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ από το περιβάλλον του Νότη Σφακιανάκη γίνεται γνωστό ότι ο θάνατος της Κίλι ήταν ξαφνικός

Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα βρισκόταν σε οικογενειακό τραπέζι.

«Ήμασταν τυχεροί όσοι την γνωρίσαμε και τη συναναστραφήκαμε» έγραψε η δημοσιογράφος, Ρούλα Χάμου.

Νότης Σφακιανάκης: Πώς γνωρίστηκαν

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω, όταν ο τραγουδιστής εργαζόταν ακόμα ως DJ στο νησί. Ο έρωτάς τους εξελίχθηκε γρήγορα και ο γάμος δεν άργησε να έρθει.

Από το 1984 ζούσαν μαζί και παντρεύτηκαν το 1991, ενώ απέκτησαν μαζί τα δύο δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη. 

Σε συνέντευξή του στο Mega το 2011 o Νότης Σφακιανάκης είχε αναφερθεί στη σύζυγό του, Κίλι, και στη μητρότητα.

«Η γυναίκα μου δουλεύει πιο πολύ από εμένα γιατί είναι σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά μας. Δεν θέλω η γυναίκα που είναι μητέρα να εργάζεται. Το έργο της μάνας είναι ιερό και μόνο εκείνη μπορεί να το καταφέρει. Και το έργο που έχει να επιτελέσει είναι να φτιάξει καλύτερους ανθρώπους. Όταν η γυναίκα φεύγει από το σπίτι, τότε τα παιδιά θα πρέπει να τα μεγαλώσει κάποιος τρίτος».

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού μπροστά στον φωτογραφικό φακό έγινε τον Απρίλιο του 2017, όταν ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι απαθανατίστηκαν κατά την είσοδο στο αεροδρόμιο μαζί με την κόρη τους.

 
 
 
