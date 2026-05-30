Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 67χρονος που εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στον Εύοσμο

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας 38χρονος που φέρεται να διατηρούσε σχέση με την κόρη του 67χρονου

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Πέθανε τα ξημερώματα ο 67χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/5) σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε, περίπου στις 9μμ, αφού, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 67χρονος μαζί με έναν 38χρονο είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών και ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ τους για προσωπικές διαφορές.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 67χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί του Σαββάτου (30/5).

Ο 38χρονος συνελήφθη και μετά τον θάνατο του 67χρονου, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναβαθμίστηκε και αφορά πλέον το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα. Παράλληλα, ο 38χρονος φέρεται να διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την κόρη του θύματος.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Σύλληψη 38χρονου ημεδαπού στο πλαίσιο διερεύνησης ανθρωποκτονίας 67χρονου άντρα

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 67χρονου ημεδαπού, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν 38χρονο άντρα.

Πρόκειται για ημεδαπό, στην οικία του οποίου στην περιοχή του Ευόσμου, βρέθηκε, αρχικά, σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι ο 67χρονος, ο οποίος κατέληξε, πρωινές ώρες σήμερα (30-05-2026), σε νοσοκομείο που είχε διακομισθεί.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

