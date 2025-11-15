Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 13χρονης από ανήλικες

«Την κλωτσούσαν, την έφτυσαν» καταγγέλλει η μητέρα του θύματος - Προσοχή σκληρές εικόνες

Πρωτοφανείς εικόνες απαθανατίζονται στο βίντεο - ντοκουμέντο, από τον ξυλοδαρμό μίας 13χρονης στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νέο σοβαρό περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα μία ανήλικη να πέσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικες της.

Μάλιστα τα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, αντί να επέμβουν, ακούγονται να γελούν, καταγράφοντας σε βίντεο το τραγικό περιστατικό.

Όπως διακρίνεται σε αυτό, η 13χρονη κάθεται στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας όταν μία παρέα κοριτσιών ξεκινά να της επιτίθεται, βρίζοντάς την.

Η μητέρα της μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κατήγγειλε ότι κανένα από τα κορίτσια δεν υπερασπίστηκε την κόρη της. «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν» ανέφερε χαρακτηριστικά.