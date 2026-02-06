ΕΛΛΑΔΑ
Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια το Σάββατο και την Κυριακή

Ποιες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται

The LiFO team
Φωτ. Eurokinissi
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή (7-8 Φεβρουαρίου) από την έναρξη της λειτουργίας ως τις 17:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», λόγω έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

