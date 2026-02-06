Ποια είναι η Άννα Στρατινάκη: Το βιογραφικό και η πορεία της υποδιοικήτριας που παραιτήθηκε

Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη.

Η παραίτησή της έρχεται λίγο μετά τη γνωστοποίηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για υπεξαίρεση χρημάτων και την εμπλοκή του συζύγου της, αν και η ίδια στην επιστολή της αναφέρει πως παραιτείται «για οικογενειακούς λόγους υγείας».

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της» είναι η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ποια είναι η Άννα Στρατινάκη: Το βιογραφικό της

Όπως αναφέρεται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, «η Άννα Κ. Στρατινάκη γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Υπ. Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από 18.3.2011 έως 17.3.2015. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1996, με έμφαση στο εμπορικό και το εργατικό δίκαιο. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε διάφορες θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ. Καταναλωτή, υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Νομοπαρασκευαστικά επεξεργάστηκε τον ιδρυτικό Νόμο του ΕΦΕΤ, τον Νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), τον Νόμο για την Απλοποίηση Ίδρυσης Επιχειρήσεων, τον Αναπτυξιακό Νόμο και τον Νόμο για την Κοινωνική Οικονομία.

Από 8.7.2019 μέχρι 1.8.2024 ήταν Γενική Γραμματέας Εργασίας, και μετέπειτα Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Νομοπαρασκευαστικά επεξεργάστηκε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τον Ν. 4808/2021 «για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας». Επίσης, τον Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ως προς τις διατάξεις των Εργασιακών Σχέσεων.

Κατά τα έτη της πανδημίας, επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά όλα τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας τα οποία θεσπίστηκαν, και ήταν υπεύθυνη για την επιχειρησιακή τους εφαρμογή και υλοποίηση. Συγκεκριμένα:

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (short-term work scheme) (15.06.2020 έως 31.05.2022).

Αποζημίωση Ειδικού σκοπού λόγω αναστολών συμβάσεων εργασίας («Αναστολές») (15.03.2020 έως 30.09.2021 και Ιαν 2022).

Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του ΥΠΕΚΥΠ για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» (Θεσπίστηκε Δεκ. 2021).

Ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, του ΥΠΕΚΥΠ (Θεσπίστηκε Σεπτ. 2020).

Η κυρία Στρατινάκη ήταν επικεφαλής του έργου για την αναβάθμιση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καθώς και για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Η κυρία Στρατινάκη διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 έως το 2011 και ήταν Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου».