ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πάτρα: Νεκρός 20χρονος μετά από τροχαίο στο Ρίο

Η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαινε ο 20χρονος με έναν 46χρονο ανετράπη

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΑΤΡΑ ΡΙΟ ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν 20χρονο σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου, σε σημείο κοντά στο Τόφαλος, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαινε ο 20χρονος με έναν 46χρονο, έφυγε από την πορεία της και ανετράπη.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα τραυματίστηκαν σοβαρά και οι δύο αναβάτες, με τον 20χρονο να υποκύπτει στα τραύματά του. Ο 46χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Το τοπικό μέσο pelop.gr, αναφέρει ότι πρόκειται για πατέρα και γιο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο λογιστές

Ελλάδα / ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο λογιστές

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους 22 κατηγορούμενους της υπόθεσης αφορούν, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση
THE LIFO TEAM
 
 