ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 38χρονο για τον θάνατο 67χρονου στον Εύοσμο

Το θύμα εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο - Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΟΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 38χρονου άνδρα που συνελήφθη την Παρασκευή (29/5) για την υπόθεση θανάτου του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι το βράδυ της Παρασκευής βρισκόταν μαζί με το θύμα και έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως ισχυρίζεται, κάποια στιγμή ο 67χρονος κατέρρευσε στο πάτωμα και εκείνος προσπάθησε να του προσφέρει βοήθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 67χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της 3ης Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Σύλληψη 38χρονου ημεδαπού στο πλαίσιο διερεύνησης ανθρωποκτονίας 67χρονου άντρα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 67χρονου ημεδαπού, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν 38χρονο άντρα.

Πρόκειται για ημεδαπό, στην οικία του οποίου στην περιοχή του Ευόσμου, βρέθηκε, αρχικά, σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι ο 67χρονος, ο οποίος κατέληξε, πρωινές ώρες σήμερα (30-05-2026), σε νοσοκομείο που είχε διακομισθεί.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα

Ελλάδα / Φωτιά τώρα στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης

«Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ο αέρας σπρώχνει με ταχύτητα τις φλόγες με κατεύθυνση προς τη Ροδιά Τυρνάβου», μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ελλάδα / Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Ανεβαίναμε και εμείς στο παιχνίδι» - Τι είπαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Όσα ισχυρίστηκαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού «crazy dance» και ο μηχανικός που ανέλαβε τον έλεγχό του
THE LIFO TEAM
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ελλάδα / Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική έξοδος των εκδρομέων - Κίνηση σε λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Την τιμητική τους έχουν φέτος και τα τρία μέγαλα λιμάνια της Αττικής, καθώς και οι δύο σταθμοί ΚΤΕΛ με την κίνηση φέτος να παρουσιάζει αύξηση 5% σε σύγκριση με πέρυσι
THE LIFO TEAM
 
 