ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή που ανεμοστρόβιλος «χτυπά» πίστα καρτ

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή παρέσυραν τέντες, εξοπλισμό και διάφορα άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΤnews
0

Ανεμοστρόβιλος έπληξε πίστα καρτ στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση κατά τη διάρκεια διεθνούς αγώνα με συμμετοχές από περισσότερες από 36 χώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο αγώνας βρίσκονταν σε εξέλιξη. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή παρέσυραν τέντες, εξοπλισμό και διάφορα άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha ορισμένα αντικείμενα «προσγειώθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά».

Θεατές και μέλη της διοργάνωσης αναστατώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Παρά την ένταση του φαινομένου και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το απρόσμενο καιρικό φαινόμενο διέκοψε προσωρινά τη διεξαγωγή του αγώνα, ενώ οι διοργανωτές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Alpha
 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα

Ελλάδα / Φωτιά τώρα στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης

«Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ο αέρας σπρώχνει με ταχύτητα τις φλόγες με κατεύθυνση προς τη Ροδιά Τυρνάβου», μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ελλάδα / Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Ανεβαίναμε και εμείς στο παιχνίδι» - Τι είπαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Όσα ισχυρίστηκαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού «crazy dance» και ο μηχανικός που ανέλαβε τον έλεγχό του
THE LIFO TEAM
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ελλάδα / Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική έξοδος των εκδρομέων - Κίνηση σε λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Την τιμητική τους έχουν φέτος και τα τρία μέγαλα λιμάνια της Αττικής, καθώς και οι δύο σταθμοί ΚΤΕΛ με την κίνηση φέτος να παρουσιάζει αύξηση 5% σε σύγκριση με πέρυσι
THE LIFO TEAM
 
 