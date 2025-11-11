ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Κατέληξε 3χρονο παιδί έπειτα από πτώση από μάντρα

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ένα αγόρι, ηλικίας 3 ετών, κατέληξε απόψε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου νοσηλευόταν από τις απογευματινές ώρες φέροντας σοβαρά τραύματα, έπειτα από πτώση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως ανέφεραν οι γονείς του παιδιού, το 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα  - ύψους περίπου 2 μέτρων - και χτύπησε, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Μετά την πτώση του, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Όσον αφορά στη διακρίβωση των συνθηκών τραυματισμού του παιδιού βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

