Πατέρας Άλκη Καμπανού για επεισόδια έξω από δικαστήρια: Ορισμένοι ανεγκέφαλοι συνεχίζουν τη βία

Ο 19χρονος Άλκης έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου του 2022

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, ζήτησε, σε δήλωσή του, ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου έχει προσδιοριστεί για σήμερα η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Κληθείς να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα, μετήχθησαν οι πέντε. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

Δίκη για δολοφονία Καμπανού: Επεισόδια μεταξύ οπαδών έξω από τα δικαστήρια

Υπενθυμίζεται πως ένταση επικράτησε νωρίτερα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά κινήθηκε, από την οδό 26ης Οκτωβρίου, προς την είσοδο των Δικαστηρίων, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.

Η ΕΡΤ ανέφερε πως στην είσοδο των δικαστηρίων, όπου είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα οπαδών σε ένδειξη συμπαράστασης στους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ξαφνικά, μια άλλη ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, τούς επιτέθηκαν πετώντας ξύλα και καρέκλες.

Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν, απωθώντας τα άτομα με χρήση χημικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.

 
 
