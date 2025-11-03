Δίκη για δολοφονία Καμπανού: Επεισόδια μεταξύ οπαδών έξω από τα δικαστήρια

Επίθεση οπαδών σημειώθηκε στην είσοδο των δικαστηρίων στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάζεται σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, κατά άλλων οπαδών που είχαν συγκεντρωθεί για να συμπαρασταθούν στους κατηγορουμένους.

Στην είσοδο των δικαστηρίων, όπου είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα οπαδών σε ένδειξη συμπαράστασης στους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ξαφνικά, μια άλλη ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, τούς επιτέθηκαν πετώντας ξύλα και καρέκλες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Άμεσα αντέδρασαν οι αστυνομικοί της των διμοιριών των ΜΑΤ και απώθησαν τους επιτιθέμενους κάνοντας και χρήση δακρυγόνων.

Δίκη για δολοφονία Καμπανού: Σήμερα στο Εφετείο η υπόθεση

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης που καλείται να αποτυπώσει τελεσίδικα την κρίση της Δικαιοσύνης, εισάγεται σήμερα η πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο εδώλιο του Εφετείου κάθονται δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη- εφόσον γίνει καθώς αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής- ξεκινά για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης).

Κι αυτό διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.

Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.

Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο φονικό επεισόδιο.