Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 23η ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Η υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών και η διαλεύκανση των αιτιών θανάτου του Ντένις Ρούτσι παίρνει νέα τροπή, καθώς, παρά το «πράσινο φως» των εισαγγελικών αρχών για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, ο πατέρας του, Πάνος Ρούτσι, συνεχίζει για 23η ημέρα την απεργία πείνας.

Η οικογένεια Ρούτσι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας ανοιχτά την αμφισβήτησή της για την εγκυρότητα της άδειας εκταφής και καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη σχετική έγκριση. Όπως επισημαίνεται, η εκταφή της σορού του Ντένις θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, χωρίς άδεια, παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της, αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης DNA — διαδικασία την οποία η οικογένεια επιδιώκει να αποτρέψει.

«Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχει δοθεί άδεια ή αν πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Απαιτούμε να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις που έχουμε αιτηθεί, χωρίς καμία παράλειψη. Μόνο τότε, και όταν αυτό πιστοποιηθεί επίσημα, θα θεωρήσουμε ότι τα αιτήματά μας έχουν ικανοποιηθεί».

Νομικές εξελίξεις και «ελιγμοί» των αρχών

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το νομικό αδιέξοδο, ανέσυρε παλαιά, αρχειοθετημένη δικογραφία κατά ιατροδικαστών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη διενέργεια των εξετάσεων χωρίς να χρειαστεί να ξανανοίξει η κύρια ανάκριση για τα Τέμπη.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν οι οικογένειες των θυμάτων θα έχουν δικαίωμα να ορίσουν δικούς τους πραγματογνώμονες ή αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην κύρια δίκη. Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι σε περίπτωση που προκύψουν νέα ευρήματα ή ενδείξεις ποινικών ευθυνών, θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία, ώστε να διερευνηθούν αυτόνομα.

Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογράμμισε ότι ο πελάτης της συνεχίζει την απεργία πείνας «μέχρι να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη και όχι προσχηματικές ενέργειες». Όπως ανέφερε, έχει κατατεθεί αίτημα ακυρότητας ολόκληρης της προδικασίας, καθώς και αίτημα να επανεκκινήσει η ανακριτική έρευνα με νέα στοιχεία. Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας έχει ήδη προτείνει την απόρριψη των αιτημάτων, με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έχει μετατραπεί σε σύμβολο του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι να εξασφαλιστεί πλήρης και ανεξάρτητη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του γιου του. «Δεν παλεύω μόνο για το παιδί μου, αλλά για την αλήθεια όλων των παιδιών που χάθηκαν εκείνο το βράδυ», έχει δηλώσει επανειλημμένα.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η εκταφή του Ντένις Ρούτσι στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, με την οικογένεια να επιμένει ότι θα παραστεί μόνο για να διασφαλίσει τη διαφάνεια και το σεβασμό προς τη μνήμη του παιδιού της.

Η υπόθεση των Τεμπών, σχεδόν δύο χρόνια μετά την τραγωδία, παραμένει ανοικτή πληγή για δεκάδες οικογένειες που συνεχίζουν να ζητούν απαντήσεις.