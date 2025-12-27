Νέο εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Διασωληνωμένος 67χρονος μετά από πτώση από μεγάλο ύψος

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 67χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση του από μεγάλο ύψος, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 67χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

Το εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου όταν ο 67χρονος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από ύψος κατά τη διάρκεια της εργασίας του μέσα σε κρεοπωλείο.

Στις 09:30 διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, το οποίο κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρό λόγω της κατάστασης του τραυματία.

Ο 67χρονος διασωληνώθηκε επί τόπου από το ιατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναπνευστική του λειτουργία, και αφού σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και νοσηλεία.

Με πληροφορίες από thestival

