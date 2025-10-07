ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πάνος Ρούτσι: Η επίσημη θέση της οικογένειας για την άδεια εκταφής του Ντενίς

Η οικογένεια Ρούτσι εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει γνωστή την αποστασιοποίησή της, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η προγραμματισμένη και χωρίς άδεια εκταφή θα πραγματοποιηθεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΕΚΤΑΦΗ Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της εκταφής του Ντένις Ρούτσι και της άδειας για τοξικολογικές εξετάσεις, κάτι για το οποίο ο πατέρας του, Πάνος Ρούτσι, συνεχίζει την απεργία πείνας.

Παρά την είδηση πως η άδεια εκταφής της σορού βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης, η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει γνωστή την αποστασιοποίησή της, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η χωρίς άδεια εκταφή θα πραγματοποιηθεί, όπως είχε προγραμματιστεί, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας Ρούτσι

Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την είδηση που μόλις κυκλοφόρησε, ότι δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις:

Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε:

  • Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι.
  • Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
  • Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει.

Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί.

Πάνος Ρούτσι: Η επίσημη θέση της οικογένειας για την άδεια εκταφής του Ντενίς Facebook Twitter
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ελλάδα / Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ο Αρχιεπίσκοπος, περνώντας με το αυτοκίνητό του από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, προκειμένου να χαιρετήσει τον απεργό πείνας και να του εκφράσει τη συμπαράστασή του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Ελλάδα / Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» – Οι τελευταίες λέξεις του δράστη που παραμένει άφαντος

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα παραμένει άφαντος - Οι μαρτυρίες, τα σενάρια και οι λεπτομέρειες του φονικού που συγκλόνισε τη Μεσσηνία
LIFO NEWSROOM
Πένυ Σκάρου: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών και έμεινα έγκυος»

Ελλάδα / Πένυ Σκάρου: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών και έμεινα έγκυος»

«Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση της τραγουδίστριας και πρωταθλήτριας του Παναθηναϊκού ΑμεΑ στη ξιφασκία με σπάθη
LIFO NEWSROOM
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ελλάδα / Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ο Αρχιεπίσκοπος, περνώντας με το αυτοκίνητό του από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, προκειμένου να χαιρετήσει τον απεργό πείνας και να του εκφράσει τη συμπαράστασή του
LIFO NEWSROOM
 
 