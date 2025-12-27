Έρχεται δημοτική συγκοινωνία στο κέντρο της Αθήνας

Eνα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου για δημοτική συγκοινωνία στον Δήμο Αθηναίων έγινε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, καθώς στο δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας.

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της δημοτικής Αρχής για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της αύξησης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στον αστικό ιστό. Οποιες παρατάξεις επέλεξαν την αποχή, αυτό συνέβη για επιμέρους λεπτομέρειες της μελέτης και όχι γιατί διαφωνούσαν με το ίδιο το σχέδιο, το οποίο σκοπεύει να καλύψει ανάγκες και σε γειτονιές της πόλης που δεν εξυπηρετούνται από τις συγκοινωνίες.

Δημοτική συγκοινωνία στο κέντρο της Αθήνας

Το προτεινόμενο δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων (ΔΣΔΑ) αποτελείται από επτά γραμμές, συνολικού μήκος 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεων.

Προβλέπει παρουσία της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας σε καθεμία από τις 7 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Κάθε γραμμή συνδέει τουλάχιστον 2 γειτονικές Δημοτικές Κοινότητες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους, καθώς και με τοπικούς πόλους έλξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι μετεπιβίβασης, όπως οι σταθμοί του μετρό.

Κατά τον σχεδιασμό έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η δημοτική συγκοινωνία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο του ΟΑΣΑ (ΗΣΑΠ, μετρό, ΟΣΥ).

Πριν από την έναρξη των εργασιών εκπόνησης της μελέτης, υπήρξε στενή συνεργασία με τις δημοτικές κοινότητες, από τις οποίες ζητήθηκε η κατάθεση απόψεων και προτάσεων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και το υπουργείο Μεταφορών.

Facebook Twitter Φωτ.: Δήμος Αθηναίων

«Σκοπός μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα τη δική της δημοτική συγκοινωνία. Το προτεινόμενο δίκτυο θα συμβάλει σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και συμπλήρωσε: «Βασίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη και σχεδιάστηκε για να κάνει τη ζωή των Αθηναίων πιο απλή και να μειώσει την εξάρτηση από το Ι.Χ. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, φιλικό και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων, το οποίο αφορά κάθε Αθηναίο πολίτη. Θέλουμε να συνδέσουμε όλες τις γειτονιές της πόλης. Η δημοτική συγκοινωνία αποτελεί εργαλείο κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής ευθύνης και ισότιμης πρόσβασης στην πόλη. Μια ουσιαστική παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητά μας».

Από τη μεριά της, η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας Μάρω Ευαγγελίδου, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που, μέσα στα πρώτα δύο έτη δημαρχίας Δούκα, προωθούμε τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, ένα διαχρονικό και πρωτοπόρο αίτημα για τον δήμο. Οι γραμμές συμπληρώνουν το υπάρχον ακτινωτό δίκτυο με κυκλικές διαδρομές και υπηρετούν τη βιώσιμη κινητικότητα και το όραμά μας για “Ανοιχτές Γειτονιές των 15 λεπτών”».