ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μαρία Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τις πληροφορίες που θέλουν τις δικαστικές αρχές της Λάρισας να έχουν δώσει θετική απάντηση στο αντίστοιχο αίτημα του Πάνου Ρούτσι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μαρία Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη Facebook Twitter
Μαρία Καρυστιανού/ Φωτ.: Eurokinissi
0

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τις πληροφορίες που θέλουν τις δικαστικές αρχές της Λάρισας να έχουν δώσει θετική απάντηση στο αντίστοιχο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 22η ημέρα απεργίας πείνας ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι.

Το νέο αίτημα της κ. Καρυστιανού αφορά την επαναξιολόγηση των συνθηκών θανάτου της κόρης της και τη διενέργεια νέων τοξικολογικών ελέγχων, προκειμένου –όπως αναφέρει– «να λάμψει η αλήθεια».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις εισαγγελικές αρχές σχετικά με την απόφαση για την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί άμεσα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ελλάδα / Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ο Αρχιεπίσκοπος, περνώντας με το αυτοκίνητό του από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, προκειμένου να χαιρετήσει τον απεργό πείνας και να του εκφράσει τη συμπαράστασή του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ελλάδα / Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ο Αρχιεπίσκοπος, περνώντας με το αυτοκίνητό του από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, προκειμένου να χαιρετήσει τον απεργό πείνας και να του εκφράσει τη συμπαράστασή του
LIFO NEWSROOM
 
 