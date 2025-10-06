Μαρία Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τις πληροφορίες που θέλουν τις δικαστικές αρχές της Λάρισας να έχουν δώσει θετική απάντηση στο αντίστοιχο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 22η ημέρα απεργίας πείνας ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι.

Το νέο αίτημα της κ. Καρυστιανού αφορά την επαναξιολόγηση των συνθηκών θανάτου της κόρης της και τη διενέργεια νέων τοξικολογικών ελέγχων, προκειμένου –όπως αναφέρει– «να λάμψει η αλήθεια».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις εισαγγελικές αρχές σχετικά με την απόφαση για την υπόθεση, ωστόσο η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί άμεσα.