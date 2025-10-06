Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Μια συμβολική και ανθρώπινη χειρονομία έκανε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος, μετά την τελετή του αγιασμού για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου στη Βουλή, σταμάτησε στο Σύνταγμα για να συναντήσει τον Πάνο Ρούτσι, που διανύει την 22η ημέρα απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος, περνώντας με το αυτοκίνητό του από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, προκειμένου να χαιρετήσει τον απεργό πείνας και να του εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Ο σύντομος αλλά συγκινητικός διάλογος τους αποτυπώνει το ανθρώπινο μήνυμα της επίσκεψης:

Αρχιεπίσκοπος: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω».

Ρούτσι: «Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο».

Αρχιεπίσκοπος: «Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά».

Ρούτσι: «Ευχαριστώ, μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος».

Η παρουσία του προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο σημείο της διαμαρτυρίας προκάλεσε έντονη συγκίνηση, καθώς ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία του ζητώντας να προχωρήσει η ταυτοποίηση και διερεύνηση του θανάτου του παιδιού του — ένα αίτημα που έχει συγκινήσει την κοινή γνώμη και προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

