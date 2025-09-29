ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καλλιθέα: Επίθεση με γκαζάκια σε καφετέρια

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα και στην είσοδο της επιχείρησης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Eurokinissi
Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε σε καφετέρια στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας επί της λεωφόρου Θησέως.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι οποίες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντός του καταστήματος εντόπισαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού.

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα και στην είσοδο της επιχείρησης.

Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης.

