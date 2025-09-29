Καλλιθέα: Επίθεση με γκαζάκια σε καφετέρια

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε σε καφετέρια στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας επί της λεωφόρου Θησέως.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι οποίες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντός του καταστήματος εντόπισαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού.

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα και στην είσοδο της επιχείρησης.

Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης.

