Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε Jumbo στον Κολωνό

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα, στο Jumbo στον Κολωνό.

Η έκρηξη σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε περίπου στις 03.40 τα ξημερώματα της Τρίτης, στο γνωστό πολυκατάστημα στην οδό Κρέοντος, στον Κολωνό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι άγνωστοι τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του Jumbo.

Λόγω της έκρηξης, ξέσπασε φωτιά και προκλήθηκαν μικρές ζημιές στην πρόσοψη, μαύρισμα και ράγισμα του υαλοπίνακα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές και στη συνέχεια εντόπισαν υπολείμματα από γκαζάκι, πλαστικό μπιτόνι, αλλά και υπολείμματα από προσανάμματα τζακιού.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ