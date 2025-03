Παγκόσμιος δείκτης δημοκρατίας: Η Ελλάδα πάνω από ΗΠΑ, Ιταλία και Γαλλία, σύμφωνα με τον Economist

Η νέα έκθεση «Democracy Index» του Economist, για το 2024, κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με πλήρη δημοκρατία (full democracy), που αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη με σκούρα μπλε απόχρωση.

Με βαθμολογία 8,07 στα 10, η Ελλάδα κατατάσσεται 25η από τα 167 κράτη, συνολικά, ξεπερνώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Η Ελλάδα που ανέβηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία μόλις πέρυσι, καταγράφει πτώση πέντε θέσεων σε σχέση με το 2023.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο δείκτη δημοκρατίας που δημοσίευσε η EIU, στις 27 Φεβρουαρίου, η παγκόσμια δημοκρατία βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην σχεδόν δύο δεκαετιών ιστορία του δείκτη.

Από το 2006 η EIU έχει βαθμολογήσει 167 χώρες και εδάφη σε κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα με βάση πέντε κριτήρια: εκλογική διαδικασία και πλουραλισμός, λειτουργία της κυβέρνησης, πολιτική συμμετοχή, πολιτική κουλτούρα και πολιτικές ελευθερίες. Στη συνέχεια, οι χώρες ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: πλήρεις δημοκρατίες, ελαττωματικές δημοκρατίες, υβριδικά καθεστώτα και αυταρχικά καθεστώτα.

«Η Ευρώπη, όπου βρίσκονται οι εννέα από τις δέκα πρώτες χώρες του δείκτη, είδε κάποιες αξιοσημείωτες μειώσεις. Η Γαλλία υποβαθμίστηκε από "πλήρη" σε "ελαττωματική δημοκρατία". Αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως την επιδείνωση της βαθμολογίας εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, αφού οι πρόωρες εκλογές του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο απέτυχαν να εξασφαλίσουν νομοθετική πλειοψηφία για οποιοδήποτε κόμμα ή μπλοκ» γράφει το δημοσίευμα του περιοδικού και συνεχίζει: «Η Ρουμανία υποβαθμίστηκε επίσης μετά τους ισχυρισμούς για ρωσική ανάμιξη, παράνομες τακτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραβιάσεις της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, που ώθησαν το συνταγματικό δικαστήριο να ακυρώσει τις προεδρικές εκλογές και να ζητήσει νέα ψηφοφορία. Στην Ασία, η Νότια Κορέα βγήκε από την κατηγορία της πλήρους δημοκρατίας όταν ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιολ κήρυξε -και στη συνέχεια ανακάλεσε εσπευσμένα- στρατιωτικό νόμο, βυθίζοντας τη χώρα σε κρίση».

Global democracy is in bad shape after the biggest election year in history, according to the latest index published by our sister company, EIU. An increase in authoritarianism is driving the trend https://t.co/BIBNJv1zaX pic.twitter.com/0WMMIzFJZ1