ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ο καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Μεταβολή του καιρού αναμένεται από σήμερα Σάββατο (8/11) κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Παράλληλα θα σημειωθεί μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά είναι πιθανό να είναι έντονα, καθώς υπάρχει πρόβλεψη και για χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 6 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 6 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ναυάγιο Πύλου: Την ποινική δίωξη του αρχηγού του Λιμενικού ζητάει η Εισαγγελία

Ελλάδα / Ναυάγιο Πύλου: Άσκηση ποινικής δίωξης κατά του νυν αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και ανώτερων στελεχών της ηγεσίας του

Η ποινική δίωξη αφορά σε κακούργημα και αδικήματα, όπως η έκθεση κατά συρροή από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων
LIFO NEWSROOM
Στην iGEM Ioannina 2025 το χρυσό μετάλλιο του κορυφαίου παγκόσμιου διαγωνισμού συνθετικής βιολογίας

Ελλάδα / Χρυσό μετάλλιο σε Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σώσουν τα πλατάνια

Η ομάδα iGEM Ioannina 2025 ξεχώρισε και διακρίθηκε για την καινοτόμο πρότασή συνθετικής βιολογίας που αφορά την αντιμετώπιση της εκτεταμένης νέκρωσης που απειλεί τα οικοσυστήματα της Ελλάδας
LIFO NEWSROOM
 
 