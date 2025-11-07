Στην Ευελπίδων ο τενόρος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του

Ο τενόρος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του, αρνείται όσα του καταλογίζει η οικογένειά του.

Όπως μεταφέρει ρεπορτάζ του Alpha, εχθές δόθηκε αναβολή στη δίκη μετά από σχετικό αίτημα της δικηγόρου του καλλιτέχνη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν κακοποίησε το παιδί του και πως εκείνο, αυτοτραυματίστηκε.

«Αυτό που θέλω είναι να προστατεύσω τα παιδιά μου», λέει η εν διαστάσει σύζυγος του καλλιτέχνη και μητέρα του παιδιού στον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο τενόρος κρατείται στο ΑΤ Συντάγματος. Όσο για την ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή αναμένεται να τεθεί στην Ευελπίδων, στη δίκη όπου αναμένεται να είναι παρούσα και η πρώην σύζυγος του τενόρου και ο γιος τους.

Αφορμή του ξυλοδαρμού, όπως ισχυρίζεται η πλευρά της πρώην συζύγου του καλλιτέχνη, ήταν ο αποκλεισμός του από την ενημέρωση για την επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Όταν ο 15χρονος του εξήγησε, πως δεν έχει ενημέρωση γιατί η επιμέλειά του ανήκει στη μητέρα του, ο τενόρος φέρεται να ξέσπασε. Ο δικηγόρος της πρώην συζύγου, είπε το πρωί της Παρασκευής, ότι η αναβολή που ζήτησε η άλλη πλευρά, έγινε δεκτή.

«Το παιδί ζητάει ασφάλεια, τα στοιχεία είναι ακράδαντα και αποδεικνύουν ότι το παιδί έχει κακοποιηθεί. Είναι ορατά τα σημάδια της κακοποίησης, φαίνονται σε όλο το σώμα. Σήμερα θα έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση». Όσο για τον ισχυρισμό του τενόρου, ότι το παιδί αυτοτραυματίστηκε, ο δικηγόρος είπε ότι «θα καταρριφθεί».

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από μερικές ημέρες, η πρώην σύζυγος του 46χρονου τενόρου, μαζί με τον 15χρονο γιο τους, μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και κατήγγειλαν περιστατικό βίας από τον 46χρονο.

Σύμφωνα με τη δήλωση της γυναίκας, όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του Alpha, ο τενόρος που είναι ήδη γνωστός στις αρχές από προηγούμενο συμβάν, ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του.

Το επεισόδιο ξεκίνησε ως διαπληκτισμός ανάμεσα στο ζευγάρι για ζητήματα που αφορούσαν την ενημέρωση του καλλιτέχνη σχετικά με την επίδοση του γιου του στο σχολείο και στη συνέχεια επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να εμπλακεί και το παιδί.

Ο 15χρονος δεν πήγε στο σχολείο την επόμενη ημέρα, προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή, όπως προέβλεπε το αίτημα της αρμόδιας αρχής. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του στο Α.Τ. Καλλιθέας, στο πλαίσιο της έρευνας για ενδοοικογενειακή βία, ώστε να καταθέσει τη δική του εκδοχή και να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

Το περιστατικό βίας του Ιανουαρίου, πάλι με θύτη τον τενόρο

Περίπου στα μέσα του Ιανουαρίου 2025 είχε προηγηθεί ακόμη ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Τότε, η σύζυγος είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε σωματική βία από τον 46χρονο τενόρο, ο οποίος, όπως υποστήριξε η ίδια, τη χτύπησε με τα χέρια και τα πόδια. Από την πλευρά του, ο τενόρος είχε ισχυριστεί ότι ο πατριός της γυναίκας του του είχε στείλει απειλητικό μήνυμα, κάτι που -σύμφωνα με τον ίδιο- αποτέλεσε την αφορμή για την ένταση που ακολούθησε.

Η υπόθεση εκείνη παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται, ότι την προηγούμενη φορά, η 47χρονη δεν είχε ζητήσει την ποινική δίωξη του τενόρου. Ωστόσο, λόγω της φύσης του αδικήματος - καθώς ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία έχει πλέον τροποποιηθεί- η υπόθεση κινήθηκε αυτεπάγγελτα, και είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει.