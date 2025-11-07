Βέροια: Συμπλοκή 21χρονου με 45χρονο ληστή - Ποινικές διώξεις και στους δύο

Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν για το επεισόδιο, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια, μεταξύ ενός 21χρονου και ενός 45χρονου ληστή.

Αμφότεροι οι δύο άνδρες θα κληθούν να καταθέσουν στον ανακριτή της Βέροιας, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Επίσης, ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.

Το χρονικό της συμπλοκής

Ως προς την ακολουθία των γεγονότων βάσει όσων έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον του οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο 21χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 45χρονος του ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα.

Σύμφωνα με τον νεαρό, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ, ο ίδιος, κατά τα λεγόμενά του, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν από την 20χρονη.