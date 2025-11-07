ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: 14χρονοι απειλούσαν συμμαθητές τους με σουγιά και σιδερογροθιά

Οι ανήλικοι στην Πάτρα, σύμφωνα με την Ασφάλεια, είχαν «αναπτύξει οργανωμένο σύστημα εκβιασμών» - Ζητούσαν 50 ευρώ από 14χρονους μαθητές

Υπόθεση ανήλικης παραβατικότητας στην Πάτρα, με την Ασφάλεια να ταυτοποιεί δύο ανήλικους οι οποίοι φέρεται να «εκβίαζαν» συμμαθητές του σε Γυμνάσιο της πόλης, απαιτώντας χρήματα για να μην τους επιτεθούν ή προκαλέσουν φθορές στα σπίτια τους.

Η φερόμενη δράση των δύο 14χρονων παιδιών στην Πάτρα αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία έτερου ανηλίκου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 24 Οκτωβρίου 2025 φέρεται να απειλήθηκε από τους δύο δράστες με σουγιά και σιδερογροθιά, ώστε να τους δώσει 50 ευρώ, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Η Ασφάλεια Πατρών, που ανέλαβε την έρευνα, προχώρησε στην ταυτοποίηση των δραστών, αποκαλύπτοντας ότι οι ανήλικοι είχαν αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα εκβιασμών με τουλάχιστον δύο ακόμη θύματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περισσότερα ανήλικα θύματα ή παρόμοια περιστατικά εκφοβισμού. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της πόλης.

Με πληροφορίες από pelop.g

