ΑΠΘ: Ανήλικος απείλησε με μαχαίρι 20χρονο μέσα στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανήλικος απείλησε με μαχαίρι έναν 20χρονο φοιτητή μέσα στο κυλικείο της Σχολής στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, ο 17χρονος πλησίασε τον νεαρό στο κυλικείο και απαίτησε χρήματα, κρατώντας μαχαίρι.

Η αντίδραση όμως, του 20χρονου ανάγκασε τον ανήλικο, που του ζητούσε χρήματα, να τραπεί σε φυγή. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία και ακολούθησε η σύλληψη του ανήλικου δράστη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόπειρα ληστείας με δράστη τον 17χρονο συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου και εκτός από τον ανήλικο, οι αρχές συνέλαβαν και τη μητέρα του 17χρονου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.