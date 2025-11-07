Νέα καταγγελία για δημόσιο νοσοκομείο: «Μου έκαναν γαστροσκόπηση χωρίς αναισθησία»

Γυναίκα καταγγέλλει την αντιμετώπιση που είχε σε δημόσιο νοσοκομείο, όταν χρειάστηκε να κάνει γαστροσκόπηση.

Μετά τη δημοσίευση βίντεο στα social media όπου περιέγραψε την κατάσταση, η ίδια μίλησε και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», παρουσία της Ματίνας Παγώνη, αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, περιγράφοντας το περιστατικό.

Όπως εξήγησε, λόγω έκτακτου περιστατικού, η γιατρός ζήτησε από την ασθενή να κάνει την εξέταση σε άλλο τμήμα, ζητώντας από το προσωπικό να την αναλάβει.

«Λόγω ενός έκτακτου περιστατικού, η γιατρός παρακάλεσε να με πάνε στο άλλο τμήμα ενδοσκοπήσεων. Τα παιδιά νευρίασαν γιατί είχαν σχολάσει πριν από πέντε λεπτά, οπότε, βρίζοντας μπροστά μου, αποφάσισαν να με αναλάβουν. Από τα νεύρα τους δεν έβαλαν αναισθητικό. Μου έκαναν πληγές στα χείλη, μιλάω με το ζόρι, καταλάβαινα τα πάντα. Μου έβαζαν και μου έβγαζαν το ενδοσκόπιο τρεις και τέσσερις φορές. Μου έχουν γδαρμένο τον λαιμό, μου έχουν σπάσει όλες τις φλέβες, τα χέρια δεν λυγίζουν», περιέγραψε η καταγγέλλουσα στα βίντεο.

Η ίδια εξήγησε στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, ότι είχε ενημέρωση για την παραμονή της στο νοσοκομείο, «όπως για παράδειγμα να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική με ζητήματα κλοπών».

«Δεν βρίζανε εμάς, αλλά γενικά την κατάσταση και την τύχη τους. Εγώ την πλήρωσα. Μου είπαν σε έντονο τόνο “θα κάτσεις κάτω”. Ήξερα ότι πρέπει να σου βάλουν σπρέι ή να κάνουν μέθη. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και από εκεί έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Δεν μπήκε κανένα σπρέι. Μου έσκισαν το χείλος, έλεγα “θα κάνω εμετό, δεν μου έχετε κάνει κάτι”», ανέφερε.

Η Ματίνα Παγώνη αναγνώρισε την ταλαιπωρία της ασθενούς, αλλά τόνισε, ότι δεν επρόκειτο για επείγον περιστατικό. «Μπορεί να συμβαίνουν τέτοια αλλά όταν πηγαίνεις σε επείγοντα και εκείνη την ημέρα μπορεί να τύχει ένα ή δύο και να στραβώσει όλη η εφημερία. Προηγείται αυτός που έχει το πολύ επείγον και μπορεί να πεθάνει, εκεί σταματάς και βραχιολάκια και όλα ».