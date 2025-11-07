Χολαργός: Άνδρας κατηγορείται πως προσπαθεί να αποπλανήσει ανήλικα

Έναν 70χρονο άνδρα που, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, προσπάθησε να αποπλανήσει μαθητή δημοτικού και να τον πάει στο σπίτι του, αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές στον Χολαργό.

Μάλιστα, ο 70χρονος, κατά το παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2019, είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα, με τον δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού, Ηλία Παπαστολόπουλο, να απευθύνει έκκληση στις Αρχές για την εκ νέου σύλληψή του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και είναι γνωστός στις αρχές, καθώς φέρεται να έχει βεβαρημένο παρελθόν σε παρόμοιες υποθέσεις.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο άνδρας παραμονεύει έξω από σχολεία, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένα σχολεία της περιοχής να εκδώσουν συστάσεις προς τους γονείς για την ασφαλή παραλαβή των παιδιών τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη, ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση.