Τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή – «Κάτι έγινε με το κλειδί», είπε υπάλληλος

Νέο περιστατικό που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν αμαξοστοιχία με κατεύθυνση προς Λάρισα κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή, λίγο μετά την αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που μίλησαν σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, το τρένο βρέθηκε σε εσφαλμένη πορεία, γεγονός που έγινε αντιληπτό από το προσωπικό έπειτα από αρκετά λεπτά. Όταν ένας επιβάτης ζήτησε εξηγήσεις, υπάλληλος του συρμού φέρεται να του απάντησε: «Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή».

Το λάθος διορθώθηκε εγκαίρως, με το τρένο να επιστρέφει στην κανονική του διαδρομή χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός ή άλλο ατύχημα. Ωστόσο, το περιστατικό, που σημειώθηκε σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να ταλανίζουν το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.