42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) ανακοίνωσαν ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό, και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Όσον αφορά τον Ηλεκτρικό, δηλαδή τη Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά - Πειραιάς», θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στις 05:00 το πρωί στο περιθώριο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το ερχόμενο Σάββατο 08/11 και την Κυριακή 09/11. Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή