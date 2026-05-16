Γλαράκια «σαν λούτρινα»: Ακόμη δύο μωρά έφτασαν στην ΑΝΙΜΑ

Ακόμη δύο μωρά έφτασαν στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής﻿, ΑΝΙΜΑ.

Αυτή τη φορά, οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ, ανέλαβαν την περίθαλψη δύο μωρών γλάρων, φωτογραφία των οποίων δημοσίευσαν στο Facebook.

«Γλαράκια (σαν) λούτρινα», γράφει η λεζάντα της τρυφερής φωτογραφίας με τα δύο μωρά, που αναρτήθηκε στο προφίλ της ΑΝΙΜΑ, στο Facebook.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, η ΑΝΙΜΑ ανέβασε ακόμη μια φωτογραφία με μικρό, αυτή τη φορά ένα «τυτουδάκι νεαρό από την Κρήτη», το οποίο όπως ενημέρωσε η ΑΝΙΜΑ, τραυματίστηκε «από πρόσκρουση σε τζάμι ή παρμπριζ».

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η ΑΝΙΜΑ, αναφέρει ότι: «Η άνοιξη έφερε εκατοντάδες μωρά στην ΑΝΙΜΑ, όπως κάθε χρόνο. Νεοσσοί όλων των ειδών και μωρά θηλαστικά κατακλύζουν τον Σταθμό μας και ήδη πολλά από αυτά έχουν μεταφερθεί σε εξωτερικούς κλωβούς προσαρμογής για επανένταξη.

Τα μωρά άγρια ζώα είναι βέβαια χαριτωμένα και συμπαθητικά, αλλά η σωστή ανατροφή και η προετοιμασία τους για να επιστρέψουν στη φύση αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Ο λόγος είναι προφανής, δεν έχουν τους γονείς τους για να τους μάθουν πώς να επιβιώνουν. Στην ΑΝΙΜΑ χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, και αξιοποιούμε συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα γι΄ αυτό.

Οι σωστές υψηλής ποιότητας τροφές παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στο να αποκτήσουν την σωστή φυσική κατάσταση οι μικροί φιλοξενούμενοι».



