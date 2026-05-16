Εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο: 50χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι

Άνδρας, 50 ετών, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κω μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Νίσυρο, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του χέρι.

Αμέσως μετά το περιστατικό οργανώθηκε επιχείρηση διακομιδής του τραυματία από τη Νίσυρο στην Κω, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο και να του παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο διοικητής του νοσοκομείου, Νίκος Φανιός, ο 50χρονος έφτασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα περίπου στις 10:30 το πρωί και μεταφέρθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, ενώ κατά την άφιξή του διαπιστώθηκε πως το δεξί του χέρι είχε ήδη ακρωτηριαστεί.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που ο εργαζόμενος χειριζόταν μηχάνημα με ιμάντα.

Ο 50χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κω και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.