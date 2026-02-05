Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Επικαιροποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ βρίσκεται σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της Τετάρτης με την πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα.

Αναλυτικότερα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, αλλά και στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Μαρουσάκης: Ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι το βράδυ

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι το βράδυ, με βροχές να πλήττουν ήδη αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, με σημαντικά ύψη βροχής, και προοδευτικά θα κινηθούν προς τα ανατολικά, φτάνοντας το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής κακοκαιρίας είναι έντονες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι βροχές κοντά στη θάλασσα και σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να συνοδεύονται από καταιγίδες και κεραυνούς.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις.

Όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, όπως τα νησιά του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου, η βορειοανατολική Ελλάδα (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).