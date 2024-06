Νεκρός ο παρουσιαστής του BBC στη Σύμη: Δάκρυσε στο Sky News ο εικονολήπτης που «εντόπισε» τη σορό

Ο άνθρωπος από το τηλεοπτικό συνεργείο που κατέγραψε με την κάμερά του, το πτώμα του άτυχου παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλι, πίσω από την παραλία της Αγίας Μαρίνας, στη Σύμη, αποκάλυψε το πώς εντόπισε τη σορό.

Η ανταποκρίτρια του Sky News Σάντιγια Τσόουντρι μίλησε στον Αντώνη, έναν τοπικό εικονολήπτη που είπε ότι εντόπισε κάτι στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη κοντά στον φράχτη, πίσω από το μπιτς μπαρ. Μην μπορώντας να καταλάβει τι ήταν, τράβηξε δύο φωτογραφίες με τον φακό του.

Επιστρέφοντας στη στεριά, λέει ότι τράβηξαν μια φωτογραφία του καρέ χρησιμοποιώντας ένα iPhone - κάνοντας μεγέθυνση στο τηλέφωνο, μπορούσαν «καθαρά» να δουν έναν άντρα ξαπλωμένο που ταιριάζει με τις περιγραφές του δρ. Μάικλ Μόσλι.

Ο Αντώνης λέει ότι ελικόπτερα διάσωσης πέρασαν από το ίδιο σημείο «20 φορές» χθες και ήταν «κακή τύχη» που δεν βρήκαν το πτώμα. Ο Αντώνης λέει ότι εξέφρασε τη λύπη του για την οικογένεια του άτυχου παρουσιαστή του BBC: «Μακάρι να ήταν καλύτερα νέα».

"I'm sorry for the family, I'm sorry that I'm the one to find him. I wish we had better news."



Local cameraman Antonios speaks to Sky's @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence.



🔗 https://t.co/jazdN0Dp4L



📺 Sky 501 pic.twitter.com/AbzufdXgMy